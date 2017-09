Das Sziget Musikfestival findet seit 1993 jährlich im Sommer auf einer Donauinsel in Budapest in Ungarn statt. In diesem Jahr gab es ein ganz besondere kleine Rave-Party, die nur durch einen „geheimen“ Eingang aufzufinden war: Ein Dixi-Klo. Ziemlich coole Idee:

„Secret Cube at Sziget Festival 2017.“

via LS

MEHR: