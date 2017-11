Ken Block’s Terrakhana: The Ultimate Dirt Playground

In Zusammenarbeit mit Pennzoil Synthetic präsentiert DC Shoes Mitbegründer und Rallyfahrer Ken Block sein neues Projekt Terrakhana. Dieses Mal ist er mit einem 600 PS starken Ford Fiesta ST RX43 in der Wüste von Swing Arm City (Utah) unterwegs. ZU sehen gibt es natürlich wieder jede Menge Drifts und wahnsinnige Airtime:

„This is one of the wildest things I have done in a rally car.“