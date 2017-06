Das Ford Mustang Taxi (Sponsored Video)

Kraftvoll, dynamisch, unverwechselbar: Mit 140.000 verkauften Exemplaren war die neue Generation des Ford Mustang im Jahr 2015 der meistverkaufte Sportcoupé der Welt. Im März dieses Jahres war der Ford Mustang sogar auch der meistverkaufte Sportwagen in Deutschland.

Doch als Taxi hat man das legendäre Pony Car bis jetzt noch nicht auf den deutschen Straßen gesehen: Stell dir vor, du wartest am Taxistand auf die übliche Standard-Beförderung und urplötzlich fährt dir ein Mustang Taxi mit 421 PS mit vor die Füße. So geschehen bei der Aktion #MustangTaxi, bei der ahnungslose Fahrgäste jede Menge Fahrspaß hatten und mal etwas anders von A nach B kamen:

Der Rebell für die Straße, verfügbar als Fastback oder Convertible (mein klarer Favorit!), ist quasi die Verkörperung von Leistung und Freiheit. Die eindrucksvolle Front, das sportliche Cockpit-Design und der unverkennbare V8-Sound machen ihn so legendär wie seine Vorgänger: Der 5,0-l-V8-Benzinmotor mit 310 kW (421 PS), einem Drehmoment von 530 Nm, 250 km/h Spitzengeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden sorgen für Fahrspaß pur – inklusive vier verschiedener Fahr-Modi: Normal, Sport Plus, Track oder Schnee/Nässe.

Der Ford Mustang kommt auch sonst mit vielen Extras inklusive: Xenon- Scheinwerfer, Rückfahrkamera und die Ford Power-Startfunktion zum schlüsselfreien Starten sind Serienausstatung. Ebenfalls mit an Bord: Ford SYNC 3 mit AppLink und kapazitiven Touchscreen für intuitive Bedienung – wenn gewünscht auch mit Apple CarPlay und Android Auto. Weitere Infos findet ihr unter www.ford-mustang-entdecken.de .

„Das markante Design, die hochmodernen Technologien sowie die effizienten und kraftvollen Motoren machen den Ford Mustang zur perfekten Verkörperung von Leistung und Freiheit.“

In Kooperation mit Ford

