Apple Park: Apple zieht in sein Raumschiff ein

Das Raumschiff ist gelandet. Die Arbeiten am futuristischen Apple Park sind fast fertig. In knapp zwei Monaten werden die ersten Mitarbeiter Apples neues, ringförmiges Hauptquartier in Cupertino, Kalifornien beziehen… der Umzug in den 71 Hektar großen, grünen Campus im Santa Clara Valley wird knapp sechs Monate dauern. In Zukunft sollen im Apple Park und dem 260.000 Quadratmeter großen Hauptgebäude 12.000 Mitarbeiter arbeiten. Weitere Details findet ihr bei Apple .

