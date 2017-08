Malen mit MS Paint: Vom Profi lernen

Microsofts Malprogramm Paint gehört seit 32 Jahren zur Grundausstattung jeder Windows-Version. Für viele PC-Nutzer dürfte es der erste Kontakt mit einem Bildbearbeitungsprogramm gewesen sein. Das damit aber auch mehr als Pixel-Art möglich ist, zeigt uns Künstler Pat Hines, der mit MS Paint die Illustrationen für seine Bücher malt. Im folgenden Speedpainting-Clip erklärt er seinen Stil, seine Vorgehensweise, seine Vorbilder und war er kein Photoshop oder Illustrator verwendet:

