TAYBLES: Der Kasetten-Tisch

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter läuft aktuell ein ziemlich cooles Projekt. TAYBLES ist ein Wohnzimmer-Tisch im Mixtape-Design. Das Möbelstück aus Tannenholz kommt mit Getränkehalter, versteckter Ablage sowie beschreib- und abwischbarer Oberfläche und ist in zwei verschiedenen Ausführungen (Classic Black & Retro Brown) erhältlich. Das Finanzierungsziel von 35.000 $ ist bereits erreicht. Bis zum 21. März könnt ihr das Kickstarter-Projekt noch unterstützen . Los geht’s 250 US-Dollar – Versand ist allerdings leider nur nach USA oder Kanada.

„Modern Design Just Got a Retro Look! The Cassette Tape Coffee Table is built to scale with a whiteboard top & hidden storage.“