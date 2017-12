Red Bull Soundclash 2017 im Livestream

Am heutigen Mittwoch (13. Dezember) ist es endlich soweit: Der Red Bull Soundclash steigt wieder! Zwei Jahre nach mit Sido und Haftbefehl kommt Rap-Show des Jahres mit neuer Besetzung zurück. Dieses Mal werden in der Sporthalle Hamburg erstmals zwei Teams mit je drei Mitgliedern aufeinandertreffen: Zwei Bühnen, zwei Teams, zwei Deutschrap-Generationen.

Ihr könnte den Showdown zwischen Team Reality Check (Samy Deluxe, Eko Fresh & Afrob) vs Team New Level (LGoony, Soufian & Crack Ignaz) vor 5.000 Gästen heute live im Stream verfolgen. Ab 20 Uhr beginnt die Pre-Show, in der mit Visa Vie, Chefket, Salwa Houmsi und Falk Schacht geballte HipHop-Kompetenz auf die Show vorbereitet – mit Interviews, Einblicken und reichlich Real Talk.

