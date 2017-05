Fashion von TRIGEMA: Fair, innovativ & nachhaltig

Wer versucht, ein faires T-Shirt bei den gängigen Modefirmen zu finden, hat es heutzutage verdammt schwer. Marken-Mode wird immer öfter in Billig-Lohnländern genäht – und das oft bei katastrophalen Arbeitsbedingungen. Auch ein hoher Preis ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass das Produkt unter guten Bedingungen hergestellt ist – also ob Qualität, Lohnstruktur und die Arbeitsbedingungen vor Ort stimmen. Klarheit fehlt hier in der Branche meistens komplett.

Großen Respekt habe ich deswegen vor Wolfgang Grupp und der Firmenphilosophie von TRIGEMA . Die Sport- und Freizeitkleidung für die ganze Familie steht seit Jahrzehnten traditionell für Qualität, soziale und wirtschaftliche Verantwortung, faire Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit. Das 1919 gegründete Familienunternehmen, das hierzulande 1.200 Mitarbeiter beschäftigt, produziert ausschließlich in Deutschland, um hohe Qualitätsstandards zu garantieren.

„Nicht Macht, Marktanteile und Größe dürfen für unser Handeln bestimmend sein, sondern Solidität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit.“ – Wolfgang Grupp

Fair, innovativ & nachhaltig 100% Qualität – 100 % Made in Germany

Der Produktionsprozess unter deutschen Richtlinien ist dabei schnell erklärt: Die Baumwollgarne wird im Mittelmeerraum eingekauft und alle weitere Produktionsschritte – vom Baumwollfaden bis zum fertigen Produkt – erfolgen anschließend mit modernster Technik ausschließlich in den Werken in Burladingen, Altshausen und Rangendingen.

TRIGEMA ist sind das letzte Unternehmen, das mit einer vollstufigen Produktion ausschließlich in Deutschland produziert. Überregionale oder internationale Transportwege in der Produktion entfallen, alle Behandlungsprozesse in der Herstellung entsprechen den strengen Richtlinien des Öko-Tex-Standards 100 – was jedes Erzeugnis nicht nur zu einem langlebigen, schadstofffreien und hautverträglichen, sondern auch zu einem umweltfreundlichen Produkt macht. Eine Besonderheit ist die Linie Trigema Change® aus 100% BIO-Baumwolle optimiert nach Cradle to Cradle® . Diese Produkte sind nämlich zu 100% kompostierbar. Für einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Filialfinder & Online-Shop Einfach mal ausprobieren

TRIGEMA bietet eine große Auswahl an Sport- und Freizeitkleidung – da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. In Deutschland gibt es insgesamt 47 TRIGEMA Shops… den richtigen in eurer Nähe findet ihr mit dem Filialfinder . Wer es etwas bequemer mag kann nun auch im brandneuen Online-Shop bestellen. Viel Spaß beim Stöbern!

PS: Jeder der TRIGEMA hört, verbindet damit nicht nur Made in Germany, sondern bestimmt auch den berühmten Fernseh-Affen, der hier natürlich nicht fehlen darf:



