TENERIFE UNKNOWN: Teneriffa mal anders (Timelapse)

Neues von Thomas Pöcksteiner und Peter Jablonowski von Filmspektakel : Die beiden nehmen uns mit „TENERIFE UNKNOWN“ auf eine Zeitraffer-Reise über die wunderschöne kanarischen Insel Teneriffa. Die 42.187 Fotos, 240 Stunden Post-Production und 1,12 TB Daten haben sich definitiv gelohnt:

„In September we spent two weeks with five cameras and two sleeping bags in Tenerife to explore the island abroad from all the tourism hotspots, focussing on its nature and lost places.“