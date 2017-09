The Gunhilde Maersk: Ein Containerschiff im Timelapse

Die Gunhilde Maersk ist ein 370 Meter langes Containerschiff mit einer Tragfähigkeit von 115993 Tonnen. Mit dem folgenden 4k-Timelapse-Clip von Toby Smith können wir das riesige Schiff bei seiner Reise von Ho Chi Minh City (Vietnam) nach Ningbo (China) begleiten:

„4K Timelapse of The Gunhilde Maersk at sea from Ho-Chi Minh, Vitenam to Ningbo, China and the incredible loading sequences at each port. Voyage was part of the Unknown Fields, A World Adrift, Field Trip in September 2014.“