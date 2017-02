Atmoph: Das digitale Fenster

Atmoph ist ein 27″ großes Full HD Display mit 2-Watt Lautsprecher, das vor allem als digitales und smartes Fenster dienen soll. Neben speziellen Apps (Alarm, Kalender, Wetter, etc.) kommt Atmoph mit 10 vorinstallierten Videos. Weitere Videos und Apps gibt es über den Online-Store. Nach erfolgreicher Kickstarter-Kampagne und Produktion wird das Gadget nun ab Februar weltweit verschickt. Der Preis liegt bei 599 US-Dollar -weitere Infos und Eindrücke findet ihr unter www.atmoph.com .

„Atmoph Window is a digital window that opens to beautiful scenery from around the world with 4K-shot videos and sound. Place it anywhere, be anywhere.“