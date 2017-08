Nintendo: Der SNES Classic Mini kommt im September (jetzt vorbestellen)

Wie nicht anders zu erwarten hat Nintendo gestern nun auch das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System angekündigt. Die kleine Version des Super Nintendo kommt mit 21 vorinstallierten Spielen, kann mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an alle HD-Fernseher angeschlossen werden und wird wie schon der NES Classic Mini nur für begrenzte Zeit verfügbar sein.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem HDMI-Kabel ein USB-Ladekabel sowie zwei kabelgebundene Super-NES-Classic-Controller. In Europa erscheint der SNES Classic Mini am 29. September. Der deutscher Preis liegt bei 99 Euro. Weitere Details zu den vorinstallierten Spielen findet ihr unter www.nintendo.de .

„Versetzt euch zurück in die 90er und erlebt einen zeitlosen Klassiker neu – mit dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, das am 29. September in Europa erscheint.“