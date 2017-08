Entspannt in den Tag kommt ihr mit der neuen Compilation der Chillhop Crew aus Amsterdam. „Chillhop Raw Cuts“ kommt mit 18 chilled lofi hip hop tunes von talentierten Produzenten aus der ganzen Welt. Wie gewohnt sehr atmosphärisch. Weitere Details findet ihr unter diesem Link .

„This combination of mellow, jazz infused atmospheric sounds is perfect for accompanying you while working, relaxing or studying.“