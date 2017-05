Blade Runner 2049: Erster offizieller Teaser ist da

Der erste Teaser zur langersehnten Sci-Fi-Fortsetzung von Blade Runner (1982) ist endlich da. Die ersten Szenen zeigen die beiden Protagonisten Ryan Gosling (Hauptdarsteller) und Harrison Ford (Nebenrolle) aka Rick Deckard und bieten vage inhaltliche Details. „Blade Runner 2049“ von Regisseur Denis Villeneuve spielt 30 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Films und kommt am 5. Oktober 2017 in die deutschen Kinos:

„Thirty years after the events of the first film, a new blade runner, LAPD Officer K (Ryan Gosling), unearths a long-buried secret that has the potential to plunge what’s left of society into chaos. K’s discovery leads him on a quest to find Rick Deckard (Harrison Ford), a former LAPD blade runner who has been missing for 30 years.“