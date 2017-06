Der Winter ist da: Für alle Fans von Game of Thrones gibt es einen neuen Trailer zur kommenden siebten Staffel. Im zweiminütigen Clip Wie gewohnt mit viel Epos, Drachen, gewaltigen Landschaften und bekannte Gesichter zu sehen. Nach mehreren Verschiebungen startet #GoTS7 im Juli: Hierzulande wird die neue Staffel ab 17. Juli auf Sky ausgestrahlt. The great war is here!

„It may be the first day of summer, but #WinterisHere.“

