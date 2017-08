Kurzfilm der Woche: Everything Is Okay (Episode 1)

Der Kurzfilm der Woche kommt von Topic aus New York. In der ersten Episode der Reihe „Everything Is Okay“ bestellt eine Frau einen Roboter-Klon von sich selbst – der all die Dinge macht, auf die sie keine Lust hast. Bis auf einmal ihre Freunde die „Proxy-Version“ besser finden als das Original. Macht uns Technik faul? Weitere Videos der Reihe findet ihr bei Vimeo .

„Being able to send a robot version of yourself to a party sounds awesome. But what if it runs into your ex-boyfriend?“

