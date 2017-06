Tour de Pharmacy: Der Tour-de-France-Drogensumpf (Mockumentary)

Erinnert ihr euch noch an „ 7 Days in Hell “, eine Mockumentary über „das längste Tennis-Match der Welt“? Mit Tour de Pharmacy präsentiert HBO nun einen weiteren fiktionalen Dokumentarfilm. Dieses Mal über die Tour de France aus dem Jahr 1982, die mit völlig zugedröhnten Radsportlern so richtig schön durch den Kakao gezogen wird. Und der All-Star-Cast der „Doku“ im VHS-Stil ist ziemlich erstaunlich: Unter anderem dabei: John Cena, Daveed Diggs, Orlando Bloom, Will Forte, Kevin Bacon, Mike Tyson, J. J. Abrams und sogar Lance Armstrong. Premiere ist am 8. Juli:

„Wie schlägt man einen Mann auf Drogen, wenn man selbst nicht auf Drogen ist?“

via Sascha & Uncrate

