Ende Mai hat Marteria sein neues Album mit dem Titel „Roswell“ über Four Music veröffentlicht. Nach den noch anstehenden Festivalterminen wird der Rostocker Rapper seine neuen Songs natürlich auch auf einer großen Hallen-Tour in ganz Deutschland präsentieren. Die ersten Shows der „Roswell Tour 2017“ sind bereits ausverkauft.

In Hamburg wird der Rostocker Rapper am 29. November ein weiteres Konzert in der Sporthalle spielen. Fans in Frankfurt können sich auf eine neu bestätigte Show am 10. Dezember in der Festhalle

freuen. In Stuttgart wird nach Ausverkauf der Porsche Arena durch Verlegung in die Schleyerhalle mehr Platz geschaffen.

Marteria: Roswell Tour 2017

29.11.2017 Hamburg | Sporthalle – ZUSATZSHOW

30.11.2017 Hamburg | Sporthalle – AUSVERKAUFT

01.12.2017 Bremen | ÖVB-Arena

02.12.2017 Köln | Lanxess Arena

04.12.2017 Münster | Halle Münsterland

05.12.2017 München | Zenith

06.12.2017 Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Verlegt von Porsche Arena

08.12.2017 A-Wien | Gasometer

09.12.2017 CH-Zürich | Samsung Hall

10.12.2017 Frankfurt | Jahrhunderthalle – ZUSATZSHOW

12.12.2017 Nürnberg | Arena Nürnberger Versicherung

13.12.2017 Dresden | Messehalle

15.12.2017 Hannover | Swiss Life Hall

16.12.2017 Schwerin | Sport- & Kongresshalle

19.12.2017 Rostock | Stadthalle – AUSVERKAUFT

20.12.2017 Rostock | Stadthalle – ZUSATZSHOW

Marteria: Festival-Termine

11.08.2017 Saalburg l SonneMondSterne Festival

12.08.2017 Moosburg a.d.Isar | Utopia Island Festival

14.08.2017 HU-Budapest | Sziget Festival

09.09.2017 Berlin l Lollapalooza

