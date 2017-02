Bereit für die Apokalypse: Der Luxus-Bunker „The Presidential“

Seid ihr bereit für die Apokalypse? Nicht? Wie wäre es mit einer Investition in einen Bunker? Der 38-Personen Luxus-Luftschutzraum „The Presidential“ des amerikanischen Bunker-Herstellers Rising S (ja, so etwas gibt es wirklich noch) kommt unter anderem mit 9 Schlafräumen, 5 Bädern, Küche, Gewächshaus, Fitness Center, Arbeitszimmer und Garage. Sauerstoff, Wasser- und Stromversorgung sind natürlich auch gewährleistet. Kostenpunkt? Knapp 4 Millionen US-Dollar. Es geht aber noch abgefahrener: Der Bunker “The Aristocrat” für 8 Millionen US-Dollar inklusive Swimming-Pool, Sauna, Bowling-Bahn und Spiel-Zimmer. Weitere Infos findet ihr unter www.risingsbunkers.com.

„Luxury underground bunker by Rising S Bunkers features all of the standard amenities found in our smaller designs but this shelter also features custom floors, custom cabinets and custom counter tops, an extra large kitchen, a fitness center, a green house, a garage, a work shop, a motor cave, and a huge storage room. This shelter is equipped with high voltage power and has a low voltage solar-powered back-up system. It also comes with private residential units for individual families to enjoy the privacy of a traditional single-family home. This bunker will sleep 38 people comfortably and more sleeping is available through use of the fold out sofas.“