DreamRide 2: Der schönste Mountainbike Trail der Welt

Profi-Mountainbiker Mike Hopkins ist zurück und er hat nicht aufgehört zu träumen. In „ Dreamride 2 “ nimmt er uns erneut mit auf eine magische Spritztour auf den wohl schönsten Trail der Welt. Der Kurzfilm entstand in Zusammenarbeit mit MTB-Hersteller Diamondback. Turn out the lights, close your eyes, and let your imagination run wild.

„Diamondback Bicycle’s Mike Hopkins takes you on another adventure where the trails never end.“

Fotos: Bruno Lon / Diamondback

MEHR: