Freezerunning: Jason Paul in der Eisstadt Chinas

Harbin in Nordchina. Sibirische Grenze. Eine Eisstadt mit Schneeskulpturen und russischer Architektur. Und mittendrin Freerunner Freezerunner Jason Paul aus Frankfurt, der “Ice City” in seinen Parkour-Spielplatz verwandelt. Tolle Bilder!

„Freerunning madman Jason Paul is back at it again! This time he ditched the concrete and street kicks, laced up his spiked running shoes, and hit the icy streets of Harbin in ‚Freezerunning‘.“