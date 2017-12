GoPro VR: Schwimmen mit wilden Delfinen

Jeder will mal mit Delfinen schwimmen – oder? Etwas näher kommt ihr diesem Traum mit den folgenden 360-Grad Aufnahmen, die unter Wasser mit einer GoPro Omni und einem Schwarm wilder Delfinen aufgenommen wurden. Der Rig-Würfel mit insgesamt sechs Hero-Actioncams ermöglicht Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 8K. Mit VR-Brillen erzeugt dies eine besonders hohe Immersion. Und jetzt aber ab ins Wasser:

„Dive below the surface with Jim Abernethy to enter a deep blue world and find yourself surrounded by a pod of dolphins.“