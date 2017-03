Matchcourt RX: adidas Skateboarding macht Tennisplatz zum Skatepark

Zum kommenden Release der neuen „Matchcourt RX“-Silhouette am 30. März haben die adidas Skateboarding Rider Daewon Song, Blondey McCoy, Na-Kel Smith, Nestor Judkins und Dennis Busenitz einen Tennisplatz in einen Skatepark verwandelt:

„Remixing the iconic Matchcourt, the adidas Skateboarding team takes to the courts and unveils the new Matchcourt RX. Available everywhere 4.1.2017.“