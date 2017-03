NORTHBOUND: Skateboarding auf gefrorenem Sand

Filmemacher Jørn Nyseth Ranum war mit den Skateboard-Profis Hermann Stene, Didrik Galasso, Henrik Lund und Karsten Kleppan an der kalten norwegischen Küste unterwegs und hat die Dokumentation „NORTHBOUND“ gedreht. Eis, Treibholz, schäumende Wellen und Skateboards? Auf den ersten Blick passt das vielleicht nicht zusammen. Checkt hier den Teaser-Clip – die komplette Doku könnt ihr euch on demand bei Vimeo anschauen:

„Ice, driftwood, foamy waves and … skateboards? In this poetic short film, four skaters head north to the cold Norwegian coast, applying their urban skills to a wild canvas of beach flotsam, frozen sand and pastel skies. The result is a beautiful mashup — biting winds and short days, ollies and one ephemeral miniramp.“