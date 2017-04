Wee Day Out: Danny MacAskill vergnügt sich in den schottischen Highlands

Danny MacAskill ist mit seinem neuen Blockbuster zurück: In „Wee Day Out“ verwandelt der Trials-Profi die einzigartige Landschaft der schottischen Highlands in einen riesigen Zweirad-Spielplatz. In ungewöhnlicher Kulisse kombiniert er technisch anspruchsvolle Singletrail-Runs mit seinen eindrucksvollen Tricks aus dem Trials-Bereich. Mountainbike-Manöver treffen auf britischen Humor. Etwas anders als alles, was MacAskill bisher veröffentlicht hat – aber trotzdem richtig gut und wie immer next level:

„Dieses Video richtet sich an ganz normale Rider, auch wenn ich eher unnormale Sachen mache“, sagte Danny MacAskill. „Jeder muss mal durch eine Pfütze fahren, ohne zu wissen, wie tief sie ist. Die Pfütze in meinem Film ist zufällig zwei Meter tief. Ich wollte mal wieder ein Video mit dem Mountainbike machen und mir dabei völlige kreative Freiheit gönnen. Dieser Film beschreibt einen Tag, an dem ich einfach Spaß auf meinem Bike habe. Er soll nichts als gute Laune verbreiten.“

Fotos: Fred Murray / Red Bull Content Pool

