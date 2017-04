Machine Learning Music: Der improvisierende Roboter für die Musikband

Ingenieure vom „ Georgia Tech Center for Music Technology “ haben einen ziemlich coolen Roboter entwickelt, der als Marimba-Spieler fungiert. Dank seiner künstlichen Intelligenz hört Shimon Robotic dem aktuellen Musikstück zu und begleitet anschließend die Band. Möglich ist dies durch verschiedene Machine-Learning-Algorithmen. Auch krass: Der Schlagzeuger mit unterstützender „Drummer-Prothese“. Checkt hier den Robojam „Steady As She Goes“:

„Georgia Tech’s Robotic Musicians and Musical Cyborgs features Shimon, the robotic marimba player, alongside other robotic musicians and a drummer who wears an assistive robotic drumming prosthesis. Shimon utilizes artificial intelligence and creativity algorithms that push musical experiences and outcomes to uncharted domains. Part of the 25/40 Celebration: Celebrating the ADA 25th and VSA 40th Anniversaries.“