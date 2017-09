Radio Juicy x ITSRAP: Sunny Fall (Mix)

Zusammen mit den Freunden von Radio Juicy aus Heidelberg präsentieren wir den exklusiven Mix „Sunny Fall“ passend zum goldenen Herbst. Der 30-minütige Mix glänzt mit einer feinen Trackauswahl. Zu hören sind unter anderem Suff Daddy, FloFilz, IAMNOBODI, Isaiah Rashad sowie Remixes von Blu, Outkast, Q-Tip und Tony Touch. Ab dafür:

Tracklist:

01.) IAMNOBODI – When You Know It

02.) FloFilz – Fake Acts

03.) Shuko & F. Of Audiotreats – Taijay

04.) Blu – Soul Provider (Mo Fingaz Remix)

05.) Suff Daddy – Pre Game Chillout

06.) Vink – Don’t Lose Yourself

07.) Eargazm.

08.) MonoMassive – We Golden feat. Moka Only & John Left

09.) Q-Tip – Breathe And Stop (Planet Ragtime Remix)

10.) Moods – A Long Time (Moods Remix)

11.) TONY TOUCH FEAT. LARGE PROFESSOR, MASTA ACE & PETE ROCK – OUTDABOX (Mista Izm Remix)

12.) S.Fidelity – Running Back

13.) Amin Payne X Ben Bada Boom – Uturn Meon (Suff Daddy Remix)

14.) Outkast – Ms. Jackson (San Holo Remix)

15.) Isaiah Rashad – Cilvia Demo

