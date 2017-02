Am 3. Februar wird Sampha endlich sein Debüt-Album mit dem Titel „Process“ veröffentlichen. Mit der Single “(No One Knows Me) Like The Piano” präsentiert der britische Soul-Crooner eine brandneue Ballade. Ich bin sehr gespannt auf den Release!

„This song is dedicated to my mother Binty Sisay. The more that time passes, the more I see extent of her love her me.“

