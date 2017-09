The Evolution Of JAY-Z (1986 – 2017)

Rapper, Musikproduzent und Unternehmer Shawn Carter aka JAY-Z ist mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten und 21 Grammy Awards eine Legende. MTV kürte ihn 2006 zum „Greatest MC of all time“. Wie sich sein Flow und seine Rap-Technik in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, zeigt die folgende Compilation. The Evolution Of JAY-Z:

