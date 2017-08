Carpool Karaoke – Die Serie: Deutschland-Start am 9. August

Am 9. August um 3:00 Uhr morgens unserer Zeit steigt auf Apple Music die Premiere von Carpool Karaoke: Die Serie . In Folge 1 sind James Corden und Will Smith zu Gast: Zwischen brüllend komischen Duetten mit den größten Hits von Will Smith plaudert Corden mit seinem prominenten Beifahrer unter anderem über Familie und Karriere. In weiteren insgesamt neun Episoden (jeden Mittwoch) werden Superstars wie z.B. Miley mit der kompletten Familie Cyrus, Shakira und Trevor Noah, Game of Thrones-Stars Sophie Turner und Maisie Williams, Queen Latifah und Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys und Taraji P. Henson, sowie LeBron James zu sehen sein. Die Serie ist etwas anders als beliebte Original mit James Corden, das übrigens weiterhin Teil der The Late Late Show bleiben wird.

„Vollgepackt mit tollen Stars ist diese neue Originalserie von Apple Music ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse. Geh mit deinen Lieblingspromis auf eine witzige Karaoke-Spritztour und sei hautnah dabei, wenn sie Hits aus ihren persönlichen Playlists schmettern und auf dem Weg durch die Stadt einige ihrer Fans überraschen. Freu dich jede Woche auf neue Folgen.“

MEHR: