Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Robotik. Die Automatisierung schreitet rasant voran. Fluch oder Segen? Wie lange dauert es noch, bis Maschinen deine Arbeit besser machen als du? Der Youtube-Channel Kurzgesagt beleuchtet das Thema Automatisierung etwas genauer und verdeutlicht unter anderem den Unterschied der Innovationen in der Vergangenheit bis heute:

„Automation in the Information Age is different.“