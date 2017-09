Der längste Roadtrip der Welt

Wie lang ist die längste Strecke, die man mit einem Auto auf der Erde zurücklegen kann? Der YouTube-Kanal Half as Interesting hat das mal versucht geographisch zu berechnen und zu visualisieren. Für den längsten Roadtrip der Welt konzentriert man sich auf befestigte Straßen und versucht möglichst auf einer durchgehendem Verkehrsweg zu bleiben.

„What’s the Longest Drivable Distance on Earth? To answer the question, we discount driving in circles, and limit the trip to continuous roadways, i.e. roads that are not interrupted by bodies of water.“