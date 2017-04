Ein Slow Motion Video ohne Slow Motion

Nach „ This Video is not in Reverse “ präsentiert uns Filmemacher Eran Amir einen weiteren ziemlich schrägen Clip: In „Fast Slow Motion“ lässt er ein mit normaler Geschwindigkeit aufgenommenes Video so aussehen als, als wäre es in Slow Motion gedreht. Und das ohne digitale Effekte. Wie er das hinbekommen hat, zeigt er euch im Behind-The-Scenes-Video auf seinem Youtube-Kanal .

„All footage was captured in real-time and was not slowed down digitally.“

MEHR: