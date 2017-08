Fotos auf den einschlägigen Social Media Netzwerken sagen nicht immer die Wahrheit. Das Satire-Video „Insta Lie“ der Anti-Mobbing Organisation Ditch the Label zeigt euch in 3 Minuten die traurige Realität, die hinter den meisten perfekten Instagram-Fotos steckt. Na, erkennt ihr euch wieder. ;-)

„Insta Lie: an intentionally false representation of real life on social media.“