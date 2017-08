Kleinigkeiten der Woche: Virtual Reality, Social Bots, Wurst-Adventskalender, Meeting-Socken & mehr (2016/KW46)

Virtual Reality im Jahr 1990

NHK berichtete im Jahr 1990 in seiner Technik-Sendung „Today’s Japan“ über eine VR Demo von Virtual Reality Pionier Jaron Lanier. Crazy! (via tnw)

Sneaker Pflege

Burger Sneaker-Cleaning Werbung von Jason Markk. Because life, can get messy!

Social Bots

Eine Kurz-Doku von ZDFzoom über Social Bots. Wie im Netz getäuscht wird. (via Sascha)

Fuck you 2016!

Brexit, US-Wahlkampf, Naturkatastrophen, Zikavirus und der Tod von einigen grandiosen Musik- und Filmlegenden: John Oliver hat genug von 2016. (via BP)

Samurai Extreme Sports

Nissin haut mal wieder einen ziemlich coolen Werbespot für seine „Cup Noodles“ raus.

This meeting is bullshit

Ich leg dann schon mal meine Socken für kommenden Montag raus. (via Ronny)

Google Earth VR

Mit Google und der HTC Vive könnt ihr jetzt durch die Welt fliegen .

Der Wurst-Adventskalender

Advent, Advent – ein Würstchen brennt. Für alle, die es eher deftig als süß mögen. Der Wurst-Adventskalender von den Wurstgeschwistern. (via MTS)

Heimatliebe

Und zum Schluss wie immer noch mein Instagram-Foto der Woche. Genießt das Wochenende!

Ein von Pascal (@pixelsamurai) gepostetes Foto am 13. Nov 2016 um 11:01 Uhr

MEHR: