„This Video is not in Reverse“ ist ein ziemlich schräger Clip von Filmemacher Eran Amir. Man kennt ja viele Videos, die vorwärts aufgenommen und dann rückwärts abgespielt werden. Eran hat das ganze andersrum probiert: Mit verschiedenen Effekten lässt er sein ganz normal „vorwärts“ aufgenommenes Video so aussehen als würde es rückwärts abgespielt werden. Das Video wurde sogar One-Take aufgenommen. Crazy!

A Reverse Video that is not in Reverse. All footage (including the window!) was captured on camera in one take.

Vollständigerweise gibt es hier noch das Video in der „Reverse“-Version, in der dann alles so aussieht, als würde der Film ganz normal vorwärts ablaufen:



via LS

MEHR: