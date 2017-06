Time for Sushi: Die nackten CGI-Gummi-Menschen sind zurück

Die Gummi-Menschen sind zurück: Knapp vier Jahre nach seinem letzten WTF-Video „Late for Meeting“ präsentiert US-Regisseur David Lewandowski aus Los Angeles mit „Time for Sushi“ den offiziellen Nachfolger. Dieses Mal machen sich hunderte nackter CGI-Menschen einen Ausflug zum Strand:

„Time for sushi“ is the latest in a series of short films inspired by an obsessive passion for nonsense. Preceeded by the films “going to the store” and “late for meeting,” this adventure follows our friend to Japan.