Big Wave Surfing: Nazaré in 4K

Big Waves sind 20 bis 30 Meter hohe Ungetüme. Und wenn alles stimmt – der Wind, die Bewegung des Atlantiks, die Richtung, in die die Brecher rollen – dann sind die gewaltigsten Wellen an Europas Küsten bei Nazaré zu sehen. Das kleine Städtchen an der Westküste Portugals wurde weltweit durch den Big-Wave-Surfer Garrett McNamara bekannt. Im folgenden Clip kann man die Naturgewalten in 4k bestaunen:

„During last carnival a few riders confronted one of the last truths in the world: big ocean exploting. Starring: Francisco Porcella, Axi Muniain & Pato Texeira.“

