Mit 50 Euro einmal um die Welt

Da wird man neidisch: Im Jahr 2013 Christopher Schacht mit 50 Euro Reisebudget aufgebrochen um die Welt zu bereisen. Er wollte ausbrechen, nicht wissen, was heute ist, was morgen ist. Das Ergebnis: 45 Länger in vier Jahren! Ohne dabei in ein Flugzeug zu steigen. Verrückt, aber machbar! Im August 2017 kehrte er zurück nach Deutschland. Im folgenden Clip erzählt euch Christopher wie er das geschafft hat:

via Maik

