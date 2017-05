POLI’AHU: Der Himmel über Hawaii (Timelapse)

Fotograf Gavin Heffernan von Sunchaser Pictures war auf Big Island (der größten Insel von Hawaii) unterwegs und hat uns einen zauberhaften Timelapse-Clip POLI’AHU mitgebracht. Seine Kamera hat er dabei neben dem Observatorium auf dem 4200 Meter hohen (inaktiven) Vulkan Mauna Kea platziert.

„A timelapse trip above the clouds to Mauna Kea in Hawaii, an inactive volcano 14,000 feet above sea level.“