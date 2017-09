Die Jungs von Routefilms aus Madrid waren im Dezember 2016 mit Motorrad, Fahrrad, Zug und Boot im wunderschönen Vietnam unterwegs und haben uns tolle Bilder mitgebracht. Steht definitiv noch auf meiner Reiseliste:

„From Hanoi to Ho Chi Minh, a route of contrasts, mixing the most primitive jungles of Sa Pa and Tam Coc, with the wild movement of motorcycles and Vietnamese in the big cities.“