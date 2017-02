Method Man & Redman – Blackout 2 (Tracklist,Cover,Infos)

Am 19.Mai veröffentlichen Method Man & Redman endlich ihr neues Album „Blackout 2“ über Def Jam, das dürfte euch nicht entgangen sein, wenn ihr meinen Blog verfolgt. Als Produzenten wurden unter anderem Pete Rock, Rockwilder, Buckwild und Erick Sermon angekündigt. Als Feature-Gäste wird man Saukrates, Keith Murray, UGK, Raekwon & Ghostface und Erick Sermon zu hören bekommen. Die ersten beiden Tracks versprechen jedenfalls viel. Ich bin gespannt. Checkt das Cover und die finale Tracklist.

Alle Infos zur „Blackout 2 Germany Tour 2009“.

Cover & Tracklist:

01 BO2 (Intro)

02 I’m Dope Nigga

03 A-Yo f. Saukrates

04 Dangerous MCs

05 Errbody Scream f. Keith Murray

06 Hey Zulu

07 City Lights f. UGK

08 Father’s Day

09 Mrs. International (Skit)

10 Mrs. International f. Erick Sermon

11 How Bout Dat f. Ready Roc & Streetlife

12 Dis Iz 4 All My Smokers

13 Lock Down (Skit) f. DJ Kay Slay

14 Four Minutes to Lock Down f. Raekwon & Ghostface

15 Neva Heard Dis B4

16 I Know Sumptin f. Poo Bear

17 A Lil Bit f. Melanie Rutherford

