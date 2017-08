Wrensilva: Vinyl abspielen mit Stil

HiFi-Hersteller Wrensilva aus San Diego, Kalifornien hat mit „The Loft“ seine neue HiFi Konsole vorgestellt. Der handgefertigte Wohndesign-Traum aus massiven Nussbaumhartholz kommt mit 300-Watt Verstärker, Riemen-getriebenen Plattenspieler, Bluetooth und SONOS-Funktion. The Loft ist für schlappe 2.999 US-Dollar zu haben – zusammen mit einem Speaker-Bundle liegt der Preis bei 4.498 US-Dollar. Weitere Details findet ihr unter www.wrensilva.com .

„All the power and connectivity of our classic full size consoles packed into a much smaller footprint, the Wrensilva Loft is a fresh take on the modern record console.“