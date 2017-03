Beats on Road: FloFilz spielt Beats in der U-Bahn

Das Projekt „Beats on the Road“ von Ear-Sight hatte ich euch letztes Jahr vorgestellt und komplett aus dem Auge verloren. Denn die Reihe, in der Produzenten die Berliner U-Bahn übernehmen und Instrumentals straight outta underground präsentieren, wird weiterhin fortgesetzt. In der neuen Ausgabe darf Beatbastler FloFilz mit seinem Equipment durch Berlin fahren. Don’t miss!

