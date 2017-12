Joey Bada$$ weilt zur Zeit für seine „All AmeriK̶K̶K̶an Bada$$“ Tour in Europa – in England besuchte er auch die Studios von BBC Radio 1 und war dort bei den „Piano Sessions“ zu Gast. Zusammen mit UK-Rapper Dave am Piano präsentierte der MC Pro Era neben „Babylon“ auch eine geniales Mash-Up von „Amerikkkan Idol“ und „Dead Presidents“ (Jay-Z). Checken:

