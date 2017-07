Macklemore feat. Skylar Grey – Glorious (Video)

Macklemore war in den letzten Monaten ohne seinen Partner Ryan Lewis im Studio. Also erste Solo-Single bekommen wir den Upbeat-Track „Glorious“ mit Skylar Grey als Feature-Gast zu hören. Im großartigen Video (von Regisseur Jason König) zum Song feiert Macklemore den 100. Geburtstag seiner Oma Helen – die einen Tag lang machen darf, wozu sie schon immer mal Lust hatte:

„Grandma – nothing is more Glorious than you. Happy 100th. Thank you for the Werthers Originals. The advice. And for being a part of something that I’ll treasure forever. Love Ben.“