Moses Pelham – You remember (Video)

Rapper, Produzent und Autor Moses Pelham ist zurück! Am 11. August 2017 veröffentlicht er sein mittlerweile fünftes selbstproduziertes Studioalbum mit dem Titel „Herz“. Der erste Vorbote von „ Herz “ ist die pianogetragene, gänzlich auf Drums verzichtende Single „You remember“ – eine rührende Reminiszenz an die Anfangszeiten Pelhams im Frankfurter Stadtteil Rödelheim, die alten Wegbegleitern Wasser in die Augen steigen lässt. Ich bin gespannt auf mehr.

„MICH MUSS MAN NICH ́ DRAN ERINNERN ICH SEH ́ DIESE ANDERTHALB ZIMMER WIE DER FERNSEHER FLIMMERT OHNE TON IRGENDNE PLATTE LIEF IMMER UND WENN ICH MICH ERINNER ́ HÖR ́ ICH PLÖTZLICH WIEDER DIESE STIMME SIE SAGT DIREKT AUS RÖDELHEIM UND DAS BIN ICH FÜR IMMER.“

Fotos: Katja Kuhl

