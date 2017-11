CYMATICS: Sound-Experimente von Nigel Stanford

„CYMATICS“ ist die erste Single aus dem neuen Nigel Stanford Album „Solar Echoes„. Zum Song wurde ein verdammt gut umgesetztes Video gedreht: Im Clip werden diverse erstaunliche Sound-Experimente mit Wasser, Sand, Feuer und mehr gezeigt. Das ebenfalls interessante „Behind-The-Scenes“-Material und weitere Impressionen bekommt ihr unter diesem Link zu sehen.

„Cymatics is the science of visualizing audio frequencies. All of the experiments are real.“