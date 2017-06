Video Round-Up: Big Boi, Pharrell Williams, Plan B, A$AP Mob, Kool G Rap, GENETIKK & mehr

Pünktlich am Freitag gibt es wieder die Video-Highlights der Woche im Round-Up. Dieses Mal in der XXL-Edition mit 25 Videos (!) – zu sehen gibt es neue Clips von Pharrell Williams, Plan B, A$AP Mob, Kool G Rap, Method Man, Illa J, Davido, Jorja Smith, Gorillaz, Kweku Collins, Dizzy Wright, Stik Figa, Z-Ro, Jhené Aiko, 2 Eleven, DRAM, Toro y Moi, M.I.A., Blac Youngsta, Machine Gun Kelly, TLC, GENETIKK, Ali As sowie Big Boi mit einem Video zu „Kill Jill“ aus seinem neuen, richtig guten Album „BOOMIVERSE“ (VÖ: 16.06.2017):

Big Boi feat. Killer Mike, Jeezy – Kill Jill



Pharrell Williams – Yellow Light



Plan B – In The Name Of Man



A$AP Mob feat. A$AP Rocky, A$AP Ferg – Wrong



Illa J – Home



Dizzy Wright – FFL



Kool G Rap feat. Termanology & Saigon – Running



Jhené Aiko



Method Man, Dave East, Max B, Joe Young & Hanz On – Eviction



Yelawolf – Row Your Boat



2 Eleven feat. Freddie Gibbs – Vultures



Blac Youngsta feat. Lil Yachty – Hip Hopper



Gorillaz – Sleeping Powder



M.I.A. – GOALS



Machine Gun Kelly feat. Quavo, Ty Dolla $ign – Trap Paris



Kweku Collins feat. Allan Kingdom – Aya



Jorja Smith – Beautiful Little Fools



TLC – Way Back



Z-Ro – Belongs To The Streets



Toro y Moi



DRAM – Group Thang (Demo)



Stik Figa – Holding Back Tears



Davido – Fall



GENETIKK – Trill



Ali As – Königshallen



